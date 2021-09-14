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Haberler Kütahya Sivil polis aracı ile otomobil çarpıştı

Sivil polis aracı ile otomobil çarpıştı

Sivil polis aracı ile otomobil çarpıştı

14.9.2021

KÜTAHYA'NIN Gediz ilçesinde, sivil polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si polis 5 kişi yaralandı. Kaza, Gediz-Uşak Karayolu üzerindeki Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Cengiz Şahin yönetimindeki 43 ST 286 plakalı sivil polis aracı, Numan Yalçın'ın (26) kullandığı 43 ABL 409 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sivil polis aracında bulunan Şahin ile polis memuru Muhammed Esat Coşar, diğer otomobilde ise sürücü Numan Yalçın, yolcu konumunda bulunan Hasan Yalçın (58) ve Dudu Yalçın (60) yaralandı. Hasan Yalçın'ın durumu ciddiyetini korurken diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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