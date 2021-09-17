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Haberler Kütahya 333 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

333 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kütahya'da, 'Fatura ödeme merkezi' adı altında açtığı iş yerleri aracılığıyla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla hakkında toplam 333 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisin tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

333 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
İHA

17.09.2021, 21:29

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine, firari hükümlü 40 yaşındaki H.İ.'nin Evliya Çelebi Mahallesi'ndeki evinde olduğu ihbarında bulunuldu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler H.İ.'nin evine operasyon düzenledi. Hakkında 308 suç dosyası bulunan H.İ. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen H.İ., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. H.İ., "Neden çekiyorsunuz, ben adam mı öldürdüm? Çekmeyin" dedi.



Yüzlerce kişinin açtığı davalardan yargılanan ve 333 yıl hapis cezası kesinleşen H.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı

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