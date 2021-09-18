KÜTAHYA'DA kırmızı ışıkta geçen öğrenci servis minibüsüne TIR çarptı. Kazada 3'ü öğrenci 5 kişi yaralandı. Kaza, önceki gün saat 08.15 sıralarında Kütahya-Afyonkarahisar karayolu Zafertepe kavşağında meydana geldi. İsmail Cinkılıç idaresindeki TIR, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen Yasin Arslan'ın kullandığı öğrenci servis minibüsüne çarptı. Kazada minibüsün sürücüsü Arslan'ın yanı sıra hostes ve 3 öğrenci yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Öğrenci servisine TIR çarptı: 5 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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