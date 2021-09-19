333 yılla aranan firari hükümlü yakalandı

KÜTAHYA'DA, 'Fatura ödeme merkezi' adı altında açtığı iş yerleri aracılığıyla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla hakkında toplam 333 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.İ. (40), polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen H.İ, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. H.İ, "Neden çekiyorsunuz, ben adam mı öldürdüm? Çekmeyin" dedi. Yüzlerce kişinin açtığı davalardan yargılanan ve 333 yıl hapis cezası kesinleşen H.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI