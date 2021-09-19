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Kütahya'da korkunç olay! Evinin bahçesinde cesedi bulundu

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde darp edildiği iddia edilen şahıs, evinin bahçesinde ölü olarak bulundu. Cenaze hastane morguna kaldırılırken, olayla alakalı geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kütahya’da korkunç olay! Evinin bahçesinde cesedi bulundu
İHA

19.09.2021, 21:26

Edinilen bilgiye göre, ikinci el eşya dükkanı bulunan 37 yaşındaki Yalçın Sargın, evinin bahçesinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan inlemede Sargın'ın başında darp izi bulunduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Sargın'ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, olayla alakalı geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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