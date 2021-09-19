Edinilen bilgiye göre, ikinci el eşya dükkanı bulunan 37 yaşındaki Yalçın Sargın, evinin bahçesinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan inlemede Sargın'ın başında darp izi bulunduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.
Sargın'ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, olayla alakalı geniş çaplı soruşturma başlatıldı.Denizli'de korkunç olay! 10'uncu kattan atlayan tıp öğrencisi Beyzanur öldü
Kütahya'da korkunç olay! Evinin bahçesinde cesedi bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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