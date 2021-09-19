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Haberler Kütahya Tavşanlı'da orman yangını

Tavşanlı'da orman yangını

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangında yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Tavşanlı’da orman yangını
İHA

19.09.2021, 16:51 Güncelleme Tarihi: 19.09.2021, 16:51

Balıköy beldesi yakınlarındaki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine helikopterler ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Yangın alanına kısa sürede ulaşılarak alevlere müdahale edildi. Yoğun çabalar sonucu orman yangını kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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