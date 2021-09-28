  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Kütahya Kütahya'da polisten kaçan şüpheli başından vurulmuş halde bulundu

Kütahya'da polisten kaçan şüpheli başından vurulmuş halde bulundu

Kütahya'da polisten kaçan şüpheli, kaza yaptığı otomobilde başından vurulmuş halde bulundu. Şüphelinin, kaçtığı sırada tabancasının ateş alması sonucu kazara kendini vurduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Kütahya’da polisten kaçan şüpheli başından vurulmuş halde bulundu
AA

28.09.2021, 23:42

Vefa mahallesindeki eğlence mekanları önünde bir şüphelinin tabancayla havaya ateş açtığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin geldiğini gören şüpheli, 43 ABH 891 plakalı otomobiliyle kaçtığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bayram Türker olduğu belirlenen otomobil sürücüsünün yaşamını yitirdiğini tespit edildi. Ceset üzerinde yapılan incelemede ise Türker'in başına mermi isabet ettiği belirlendi.

Türker'in, kaçtığı sırada tabancasının ateş alması sonucu kazara kendini vurduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Ceset, otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna götürüldü.

Kütahya'da güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kütahya'da polisten kaçan şüpheli başından vurulmuş halde bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.