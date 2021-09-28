Kütahya’da polisten kaçan şüpheli başından vurulmuş halde bulundu

Vefa mahallesindeki eğlence mekanları önünde bir şüphelinin tabancayla havaya ateş açtığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin geldiğini gören şüpheli, 43 ABH 891 plakalı otomobiliyle kaçtığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bayram Türker olduğu belirlenen otomobil sürücüsünün yaşamını yitirdiğini tespit edildi. Ceset üzerinde yapılan incelemede ise Türker'in başına mermi isabet ettiği belirlendi.

Türker'in, kaçtığı sırada tabancasının ateş alması sonucu kazara kendini vurduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Ceset, otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna götürüldü.

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