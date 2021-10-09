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Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı! Çalışmalar sabaha kadar sürdü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kışlademirli köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangın, havadan ve yerden yapılan müdahale ile sabaha kadar yapılaşn çalışmalarla kontrol altına alındı.