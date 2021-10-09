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Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı! Çalışmalar sabaha kadar sürdü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kışlademirli köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangın, havadan ve yerden yapılan müdahale ile sabaha kadar yapılaşn çalışmalarla kontrol altına alındı.

Kütahya’daki orman yangını kontrol altına alındı! Çalışmalar sabaha kadar sürdü
AA

09.10.2021, 13:20

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını tamamen kontrol altına alındı.

Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, dün akşam saatlerinde Balıköy beldesi yakınlarındaki Kışlademirli mevkisinde 5 noktada başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesinin sabaha kadar sürdüğünü söyledi.

Yangında 4 hektar alanın zarar gördüğünü belirten Keskin, "Ekiplerimiz sabaha kadar aralıksız çalışmalarını sürdürdü. Tavşanlı'daki belediye itfaiye ekipleri de yangını söndürmemize destek sağladı. Çok şükür dün gece kısmen kontrol altına aldığımız yangını tamamen kontrol altına aldık." dedi.

Keskin, ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

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