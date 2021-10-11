  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Kütahya Kütahya'da şüphelilerin otomobilinde polis telsizi ve siren bulundu

Kütahya'da şüphelilerin otomobilinde polis telsizi ve siren bulundu

Kütahya'da, otomobillerinde polis telsizi ve siren bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ö.K. (44) ve M.K'nin (46) emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kütahya’da şüphelilerin otomobilinde polis telsizi ve siren bulundu
AA

11.10.2021, 08:41

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi'nde, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Zanlıların üstünde ve araçta yapılan aramalarda, polis frekansı yüklenmiş telsiz, 2 ruhsatsız tabanca, kesici alet ve polis siren sistemi bulundu.

Şüphelilerin uyuşturucu ticareti, oto hırsızlığı, tehdit ve kasten yaralamadan çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Ö.K. (44) ve M.K'nin (46) emniyetteki işlemleri sürüyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kütahya'da şüphelilerin otomobilinde polis telsizi ve siren bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.