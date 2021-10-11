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Kütahya'da şüphelilerin otomobilinde polis telsizi ve siren bulundu

Kütahya'da, otomobillerinde polis telsizi ve siren bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ö.K. (44) ve M.K'nin (46) emniyetteki işlemleri sürüyor.