Polisten kaçan hırsızlık şüphelisi, ehliyetsiz ve alkollü çıktı

Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ihbarı üzerine saat 03.00 sıralarında Zafertepe Mahallesi'ne gitti. Polis ekipleri sokağa geldiğinde şüpheli U.G., kullandığı 03 LA 190 plakalı otomobille hızla uzaklaştı, polis de peşine düştü.

Yaklaşık 7 kilometrelik takibin ardından U.G., aracını bırakıp yaya olarak kaçmak isterken gözaltına alındı. Yapılan kontrolde ehliyetsiz olduğu belirlenen U.G.'nin 'Mala zarar verme' suçundan arandığı ortaya çıktı. 1.52 promil alkollü olduğu belirlenen U.G., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için emniyete götürüldü.