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Haberler Kütahya Polisten kaçan hırsızlık şüphelisi, ehliyetsiz ve alkollü çıktı

Polisten kaçan hırsızlık şüphelisi, ehliyetsiz ve alkollü çıktı

Kütahya’da otomobiliyle kaçan hırsızlık şüphelisi U.G., polisin 7 kilometrelik takibiyle yakalandı. Gözaltına alınan U.G.’nin ehliyetinin olmadığı, başka bir suçtan arandığı ve 1,52 promil alkollü olduğu belirlendi.

Polisten kaçan hırsızlık şüphelisi, ehliyetsiz ve alkollü çıktı
DHA

19.10.2021, 15:42 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021, 16:02

Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ihbarı üzerine saat 03.00 sıralarında Zafertepe Mahallesi'ne gitti. Polis ekipleri sokağa geldiğinde şüpheli U.G., kullandığı 03 LA 190 plakalı otomobille hızla uzaklaştı, polis de peşine düştü.

Yaklaşık 7 kilometrelik takibin ardından U.G., aracını bırakıp yaya olarak kaçmak isterken gözaltına alındı. Yapılan kontrolde ehliyetsiz olduğu belirlenen U.G.'nin 'Mala zarar verme' suçundan arandığı ortaya çıktı. 1.52 promil alkollü olduğu belirlenen U.G., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için emniyete götürüldü.

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