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Haberler Kütahya Kütahya’dan çalınan motosiklet Afyonkarahisar’da ele geçirildi

Kütahya’dan çalınan motosiklet Afyonkarahisar’da ele geçirildi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinden çalınan motosiklet, Afyonkarahisar’da bir evde bulundu. Çalınan motorsiklet, sahibine teslim edildi.Gözaltına alınan iki şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kütahya’dan çalınan motosiklet Afyonkarahisar’da ele geçirildi
İHA

21.10.2021, 12:41 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021, 12:47

Altıntaş ilçesi Beşkarış köyünden 2 Ekim 2021 tarihinde M.K isimli şahsın motosikletin çalınması olayı ile ilgili olarak Kütahya İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Altıntaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortaklaşa yapılan istihbari ve saha çalışması sonucunda çalınan motosikletin H.K ve E.Y isimli şüpheliler tarafından Bilecik, Uşak ve Afyonkarahisar illerinde satılarak el değiştirdiği, en son Afyonkarahisar'a satıldığı tespit edildi. Afyonkarahisar'da ikamet eden şüphelilerin evlerinde yapılan arama sonucunda çalınan motosiklet ele geçirilerek sahibine teslim edildi.



Gözaltına alınan iki şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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