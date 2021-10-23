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Haberler Kütahya Ormanda birden karşılarına çıktı! Off-road ekibi neye uğradığını aşırdı

Ormanda birden karşılarına çıktı! Off-road ekibi neye uğradığını aşırdı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Yaylacık ormanında yaşayan boz ayı, doğa sporcuları tarafından görüntülendi. Bir süre aracın yanında koşan ayı, sonrasında ağaçların arasına dalarak ormanın derinliklerinde kayboldu.

İHA

23.10.2021, 11:27

Yaylacık ormanı içlerinde dolaşan off-road ekibi, önlerine çıkan boz ayıyı son anda fark ettiler ve cep telefonu ile görüntülediler.

off-road ekibinden Abdullah Bal, " off-road ekibi olarak arkadaşlarla ormandan eve döneceğimiz sıra aniden önümüze ayı çıktı. Uzun bir süre önümüzden koşarak ormanın derinliklerine doğru giderek gözden kayboldu" dedi.

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