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Haberler Kütahya Hafriyat kamyonu devrildi, sürücüsü öldü

Hafriyat kamyonu devrildi, sürücüsü öldü

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde maden sahasında özel bir şirkete ait hafriyat kamyonu devrilidi, sürücüsü Zülküf Akarsu (43) hayatını kaybetti.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hafriyat kamyonu devrildi, sürücüsü öldü
DHA

27.10.2021, 18:55 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021, 19:03

Hisarcık'taki açık maden sahasında hafriyat işi yapan özel bir şirkete ait Zülküf Akarsu yönetimindeki 06 BEJ 299 plakalı hafriyat yüklü kamyon, rampa çıkarken devrildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Zülküf Akarsu olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Hisarcık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Akarsu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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