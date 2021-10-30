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Haberler Kütahya Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi

Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi

Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi

30.10.2021

KÜTAHYA'DA, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen, çeşitli figürlü 5 parça tarihi eser ele geçirildi. Polis ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Kütahya- Eskişehir kara yolundaki polis noktasında Y.B'nin bulunduğu aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 1 baykuş figürlü obje, 2 haç şeklinde obje, 1 sikke ve gümüş zincire takılı obje ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı.

■ MURAT ŞENBAKALVACI

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