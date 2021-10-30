Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi

KÜTAHYA'DA, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen, çeşitli figürlü 5 parça tarihi eser ele geçirildi. Polis ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Kütahya- Eskişehir kara yolundaki polis noktasında Y.B'nin bulunduğu aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 1 baykuş figürlü obje, 2 haç şeklinde obje, 1 sikke ve gümüş zincire takılı obje ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı.

■ MURAT ŞENBAKALVACI