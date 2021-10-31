Asker arkadaşına büyük vefa

ANKARA'DA memur emeklisi olan Ali Sabit Savcı, beraber askerlik yaptığı arkadaşı Osman Akpınar'ın izini 37 yıl sonra Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Karbasan köyünde buldu. Silah arkadaşının düşüp başını yere vurduğunu ve geçirdiği travma sonucu uzun süre yoğun bakımda kaldığını öğrenen Savcı, daha sonra sağlığına kavuşan Akpınar'ı, yine birlikte askerlik yaptıkları Sedat Onaran ile evinde ziyaret etti.

AKPINAR'IN bakımsızlıktan harabeye dönen bir evde yaşam mücadelesi verdiğini gören iki arkadaş çatısı çökmüş, mutfak duvarı yıkılmış, su ve lavabosu olmayan evin onarılması için kolları sıvadı. Diğer asker arkadaşlarına da durumu haber vererek yardım isteyen Savcı, aralarında topladıkları para ile evin tadilatına başladı. Savcı, durumdan Hisarcık Kaymakamı ve Belediye Başkanı'nı da haberdar ederek Akpınar'a yardım etmelerini sağladı.

Arkadaşına yardım elini uzatan Savcı, "Arkadaşımı bu evde bulunca çok üzüldüm. Ev oturulacak durumda değil. İçindeki eşyalar kullanılmayacak halde. Bunun üzerine kendi aramızda yardım kampanyası düzenledik. Topladığımız parayla onarıma başladık" dedi. Evi baştan aşağı yenileyeceklerini belirten Savcı, "Çatıyı ve çalışmayan güneş enerjisini onardık. Odalarda tadilata başladık. Ayrıca mutfak ve banyo yapılacak. Evin oturabilir hale gelmesi yaklaşık 20 gün gerekecek. Biz elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Umarım diğer bizi duyan arkadaşlarımız da destek olurlar" diye konuştu.

■ KAZIM YÖRÜKCE