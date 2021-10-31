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Haberler Kütahya Otomobille motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

Otomobille motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

Otomobille motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

31.10.2021

KÜTAHYA'DA, motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza, önceki gün saat 20.00 sıralarında Atatürk Bulvarında meydana geldi. Hatice Elmacı (21) yönetimindeki motosiklet ile kavşaktan dönen Hakan Koca yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü Elmacı, arkadaşı Rümeysa İdin (20) ile otomobildeki Merve Koca (15) ve Mükerrem Berra Altay (15) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Rümeysa İdin'in sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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