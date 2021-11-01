Çakıl taşlarından sanat eserine

KÜTAHYA'NIN Tavşanlı ilçesinde, Türkiye Kömür İşletmeleri Garp Linyit İşletmesi'nde bilgisayar işletmeni Hasan Hüseyin Karatepe, hobi mahiyetinde, taş üzerine, deri üzerine, ahşap ve atık boynuzları sanat eserine dönüştürüyor.

ULUCAMİ Mahallesi'nde faaliyet gösteren atölyesinde hobi olarak başladığı uğraşla çakıl taşlarına, ahşap üzerine, ayrıca küçükbaş ve büyükbaş hayvan boynuzlarını oyma sanatı ile süsleyen Hasan Hüseyin Karatepe, eserlerini deri üzerine yakma tekniğinin yanı sıra "craft" diye bilinen deri dövme ile de süslüyor.

MURAT ŞENBAKLAVACI