KÜTAHYA'NIN Emet ilçesinde elma bahçesinde merdivenin yüksek gerilim hattına teması sonucu elektrik akımına kapılan Mehmet Uygun (63) hayatını kaybetti. Emet Kayı köyü Zindanlık mevkiindeki elma bahçesinde elmaları toplayan Mehmet Uygun, merdivenle aracına elma yüklemeye çalışırken yüksek gerilim hattına takıldı. Elektrik akımına kapılan Uygun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Uygun'un Kütahya Ticaret İl Müdürü İsmail Hakkı Uygun'un babası olduğu öğrenildi.
■ KAZIM YÖRÜKCE
Elma toplarken akıma kapılıp yaşamını yitirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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