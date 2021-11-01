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Haberler Kütahya Elma toplarken akıma kapılıp yaşamını yitirdi

Elma toplarken akıma kapılıp yaşamını yitirdi

Elma toplarken akıma kapılıp yaşamını yitirdi

1.11.2021

KÜTAHYA'NIN Emet ilçesinde elma bahçesinde merdivenin yüksek gerilim hattına teması sonucu elektrik akımına kapılan Mehmet Uygun (63) hayatını kaybetti. Emet Kayı köyü Zindanlık mevkiindeki elma bahçesinde elmaları toplayan Mehmet Uygun, merdivenle aracına elma yüklemeye çalışırken yüksek gerilim hattına takıldı. Elektrik akımına kapılan Uygun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Uygun'un Kütahya Ticaret İl Müdürü İsmail Hakkı Uygun'un babası olduğu öğrenildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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