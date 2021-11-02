Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü

KÜTAHYA'NIN Simav ilçesinde bir otomobilin çarptığı bisikletli 13 yaşındaki Şevket Akgüneş hayatını kaybetti. Simav ilçesinde çevreyolu otogar istikametine giden E.E. yönetimindeki otomobil, bisikletiyle evine giden 13 yaşındaki 8'inci sınıf öğrencisi Şevket Akgüneş'e çarptı. Kazayı gören vatandaşların yaptığı ihbar üzerine sağlık ekipleri tarafından Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akgüneş'in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE