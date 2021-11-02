Bakan Koca, sosyal medya hesabından, "Kütahya ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız." paylaşımında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kütahya'nın ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategoriye geçtiğini bildirdi.
02.11.2021, 22:53
Bakan Koca, sosyal medya hesabından, "Kütahya ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız." paylaşımında bulundu.
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Kütahya' açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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