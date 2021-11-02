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Haberler Kütahya Sağlık Bakanı Koca'dan 'Kütahya' açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan 'Kütahya' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kütahya'nın ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategoriye geçtiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca’dan ’Kütahya’ açıklaması
AA

02.11.2021, 22:53

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, "Kütahya ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız." paylaşımında bulundu.

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