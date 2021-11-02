Ters yöne girince kafa kafaya çarpıştılar

KÜTAHYA'DA ters yönde giden traktör ile otomobille çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu Yenice mevkisinde meydana geldi. Kütahya'dan Afyonkarahisar istikametine giden İbrahim Yılmaz (60) yönetimindeki otomobil, ters yönden gelen Ramazan Dönmez (50) yönetimindeki traktörle kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Dönmez ve Yılmaz'ın yanı sıra, otomobilde bulunan Hatice Biçen Yılmaz (57) yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
■ MURAT ŞENBAKLAVACI
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