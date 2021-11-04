Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, il dışından silah getirip sattıkları iddia edilen şüphelileri takibe aldı.
Yaklaşık 6 ay süren çalışmanın ardından Kütahya, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Konya, Kayseri, Rize, Antalya ve Kırıkkale'de belirlenen 41 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 zanlıyı gözaltına aldı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 3 tabanca, 6 pompalı tüfek, 3 kuru sıkı tabanca, 1 kılıç, 6 bıçak, 358 fişek ve üzerinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in fotoğrafının bulunduğu CD ele geçirildi.
Adreslerinde bulunamayan 30 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kütahya merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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