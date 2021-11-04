  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Kütahya Kütahya merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Kütahya merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Kütahya merkezli 9 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.Operasyonda, çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kütahya merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
AA

04.11.2021, 17:09 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021, 17:14

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, il dışından silah getirip sattıkları iddia edilen şüphelileri takibe aldı.

Yaklaşık 6 ay süren çalışmanın ardından Kütahya, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Konya, Kayseri, Rize, Antalya ve Kırıkkale'de belirlenen 41 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 3 tabanca, 6 pompalı tüfek, 3 kuru sıkı tabanca, 1 kılıç, 6 bıçak, 358 fişek ve üzerinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in fotoğrafının bulunduğu CD ele geçirildi.

Adreslerinde bulunamayan 30 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kütahya merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.