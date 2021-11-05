Emet’te buğday deposunda yangın

Merkez Esentepe Mahallesi Hurşitler çiftliğinde Hurşit Öztürk'e ait buğday deposu olarak kullanılan tek katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İçerisinde buğday bulunmayan depodaki yangın Emet Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu bina kullanılmaz hale geldi.

Yangın öncesi depodaki buğdayların çalındığı iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.