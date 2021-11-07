Kaybolan çobandan duyarlılık dersi

KÜTAHYA'NIN Hisarcık ilçesinde küçükbaş hayvanlarını aramak gittiği ormanda kaybolan çoban, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu. Geceyi soğukta ormanda geçiren Yalçın Şevik (37), kendisine niye ateş yakmadığını soran ekiplere, "Ateş yakmadım, çünkü yasak" cevabını verdi. "Kaybolan hayvanlarımdan 3 tanesini kısa sürede buldum. Kalan hayvanları ise gece yarısından sonra buldum. Telefonumun şarjı bitmişti. Bu nedenle aileme haber veremedim" diyen Şevik'in ormana zarar vermemek için ateş yakmaması takdir topladı.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI