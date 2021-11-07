Şarampole devrilen aracın sürücüsü öldü

KÜTAHYA'DA bir aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Nurettin Özçam (23) idaresindeki 43 ACL 717 plakalı hafif ticari araç, Kütahya- Afyonkarahisar yolu üzerindeki eski süt fabrikası yanında şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Nurettin Özçam hayatını kaybederken, yaralı Ayşenur T. (19) 112 Acil ağlık ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI