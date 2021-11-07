  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Kütahya Şarampole devrilen aracın sürücüsü öldü

Şarampole devrilen aracın sürücüsü öldü

Şarampole devrilen aracın sürücüsü öldü

7.11.2021

KÜTAHYA'DA bir aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Nurettin Özçam (23) idaresindeki 43 ACL 717 plakalı hafif ticari araç, Kütahya- Afyonkarahisar yolu üzerindeki eski süt fabrikası yanında şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Nurettin Özçam hayatını kaybederken, yaralı Ayşenur T. (19) 112 Acil ağlık ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şarampole devrilen aracın sürücüsü öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.