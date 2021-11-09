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Haberler Kütahya Otomobil, ambulansa çarptı; 4 kişi yaralandı

Otomobil, ambulansa çarptı; 4 kişi yaralandı

Kütahya'da hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı, kazada 4 kişi yaralandı. Kazada sürücülerle otomobilde bulunan Saime Akbaş ve Asiye Dingeç yaralandı.

Otomobil, ambulansa çarptı; 4 kişi yaralandı
DHA

09.11.2021, 17:20

Kaza, Ali Paşa Mahallesi İstasyon Caddesi Devlet Su İşleri (DSİ) kavşağında meydana geldi. Aldığı hastayı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürmek için yola çıkan Levent İnce yönetimindeki 43 AC 501 plakalı ambulansa, kavşakta Aysel Tuncan yönetimindeki 43 SH 601 plakalı otomobil çarptı. Kazada sürücülerle otomobilde bulunan Saime Akbaş ve Asiye Dingeç yaralandı.


Kaza yapan ambulans görevlileri telsiz anonsu ile yardım istedi. Bunun üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından yaralılar, ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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