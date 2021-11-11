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Kütahya'da beton menfeze çarpan kamyonetin sürücüsü öldü, eşi yaralandı

Kütahya'da su tahliye kanalındaki beton menfeze çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı. Olay yerinde, sürücünün kızı tarafından aranan cep telefonuna cevap veren jandarma görevlisi, babası ile annesinin kazada yaralandığını ve hastanede olduklarını söyledi