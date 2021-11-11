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Kütahya'da beton menfeze çarpan kamyonetin sürücüsü öldü, eşi yaralandı

Kütahya'da su tahliye kanalındaki beton menfeze çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı. Olay yerinde, sürücünün kızı tarafından aranan cep telefonuna cevap veren jandarma görevlisi, babası ile annesinin kazada yaralandığını ve hastanede olduklarını söyledi

Kütahya’da beton menfeze çarpan kamyonetin sürücüsü öldü, eşi yaralandı
AA

11.11.2021, 16:12

Ercan Fındık (60) yönetimindeki 34 BDE 888 plakalı kamyonet, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 10. kilometresinde su tahliye kanalına devrilerek yaklaşık 80 metre sürüklendikten sonra beton menfeze çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan eşi Meryem Fındık (49) çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün kızı tarafından aranan cep telefonuna cevap veren jandarma görevlisi, babasının ve annesinin kazada yaralandığını ve hastanede olduklarını söyledi.

Araçtan çıkarılan sürücünün cenazesi aynı hastanenin morguna götürüldü.

Konfeksiyon işiyle uğraşan sürücü ile eşinin kazayı, Eskişehir'den Uşak'a giderken yaptıkları öğrenildi.

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