KÜTAHYA'DA iki otomobil ile bir kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Kütanhya-Afyonkarahisar karayolu Ulusoy Kavşağı'nda meydana geldi. Aynı istikamete giden iki otomobil ve bir kamyonet çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
■ MURAT ŞENBAKLAVACI
Zincirleme kazada 3 araç birbirine girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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