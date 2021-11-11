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Haberler Kütahya Zincirleme kazada 3 araç birbirine girdi

Zincirleme kazada 3 araç birbirine girdi

Zincirleme kazada 3 araç birbirine girdi

11.11.2021

KÜTAHYA'DA iki otomobil ile bir kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Kütanhya-Afyonkarahisar karayolu Ulusoy Kavşağı'nda meydana geldi. Aynı istikamete giden iki otomobil ve bir kamyonet çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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