İş makinesine sıkışan genç işçi can verdi

KÜTAHYA'NIN Gediz ilçesinde çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışarak ağır yaralanan 25 yaşındaki işçi, hayatını kaybetti. Olay, Gediz Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Bir fabrikada çalışan Sabri Sarıboğa vücudunu, bakımını yaptığı pres makinesine kaptırdı. Durumu fark eden mesai arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan tüm çalışmalara rağmen Sarıboğa, kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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