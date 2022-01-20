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Haberler Kütahya Ege için kuvvetli kar, İstanbul için sağanak uyarısı

Ege için kuvvetli kar, İstanbul için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Kütahya, Bursa, Bilecik, Yalova ve Sakarya ile Eskişehir çevrelerinde yarın akşam itibarıyla kuvvetli kar yağışı, İstanbul'da ise öğle saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor.

AA

20.01.2022, 22:08

Ege için kuvvetli kar, İstanbul için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Marmara'nın güneyi ve doğusuyla İç Ege'nin kuzeyinde beklenen yağışların, yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli kar yağışlarının cumartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

- İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ

İstanbul'da ise yarın öğle saatlerinden akşama kadar sağanak yağış bekleniyor.

Beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, yarın öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.