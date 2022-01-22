Kütahya’da yangına ilginç müdahale! Alev topuna dönen evi kartopu ile söndürmeye çalıştılar

Yangın, saat 20.30 sıralarında Fındıcak köyünde oturan Mehmet Kaynak'a ait iki katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kaynak, komşuları tarafından evden çıkarılırken, yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı.

Köylüler, itfaiye ekipleri gelene kadar alevleri attıkları karlarla söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Çatıda çıkan yangın 1 kişiyi hastanelik etti