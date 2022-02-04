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Kütahya'da hareketli anlar! Bıçaklı, silahlı kavgaya 5 gözaltı

Kütahya’da, husumetli iki grup arasında çıkan, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada M.Ö. (34), bacağından yaralandı. Kavgaya karışan 5 kişi ise gözaltına alındı.

DHA

04.02.2022, 13:55

Kütahya’da hareketli anlar! Bıçaklı, silahlı kavgaya 5 gözaltı

Kütahya'da aralarında husumet bulunan F.M. (23), M.A. (25), Ö.F.G. (20), A.T. (30) ile M.Ö. ve G.Ö. (31) dün gece telefonla haberleşip, Cemalettin Mahallesi Dilarem Sokak'ta buluştu. Burada çıkan kavgada M.Ö., bacağından bıçaklanarak yaralandı.

İki grup, birbirlerine silahlarla ateş açarken, park halindeki araçlar hasar gördü. İhbarla olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, olaya karışan F.M., M.A., Ö.F.G. ve G.Ö.'yü gözaltına aldı. Yaralanan M.Ö. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayakta tedavi edilen M.Ö., taburcu edilmesinin ardından gözaltına alınıp 4 şüpheliyle ifadeleri için polis merkezine götürüldü.

Olay yerinde yapılan incelemede 3 boş kartuş ile 15 boş kovan bulundu. Kavgada kullanılan tüfek ve tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği 1 iş yeriyle 4 araçta hasar meydana geldiği belirlendi. Kavgaya karışıp kaçtığı tespit edilen şüphelilerden A.T.'nin de yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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