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Haberler Kütahya Arabada bırakılan 2 çocuk saatler sonra kurtarıldı! Çift birbirini suçladı

Arabada bırakılan 2 çocuk saatler sonra kurtarıldı! Çift birbirini suçladı

Kütahya'da akılalmaz olay. Bir çift 2 ve 5 aşındaki iki çocuğunu otomombilde bıraktı. Çevredekilerin ihbari üzerine gelen ekipler çocukları 3 saat sonra kurtardı. Kavga eden çift birbirini suçladı.

DHA

10.02.2022, 12:17

Arabada bırakılan 2 çocuk saatler sonra kurtarıldı! Çift birbirini suçladı

Kütahya'da tartışan R.Ö. ile Ş.K.'nin park halindeki otomobilde bıraktığı 2 ve 5 yaşlarındaki iki çocuğu, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri tarafından 3 saat sonra kurtarıldı. Çift birbirini suçlarken, çocuklar annelerine verildi.



Dumlupınar Mahallesi, Adiller Caddesi'nde park halindeki 26 AAS 680 plakalı otomobilde 2 çocuk olduğunu görenler, polise ihbarda bulundu. Kısa sürede gelen polis ekipleri, otomobilin kapısını açarak S.Ö. (5) ve H.H.Ö.'yü (2) kurtardı. Üşüdükleri ve korktukları görülen çocuklar, sağlık kontrolü için ambulansa alındı. Sağlık ekipleri de ceketlerini çocuklara verip ısıttı. Çocukların ihbardan 3 saat önce otomobilde bırakıldığı tespit edildi.



UZUN SÜRE KAPIYI AÇMADI
Bu sırada polis ekipleri, R.Ö.'ye ulaşmaya çalıştı. Dakikalarca zili çalan ekipler, uzun süre sonra kapıyı açtı. Polisin çocuklarını sorması üzerine R.Ö., "Çocuklar arabadaydı, anneleri de yanındaydı. Eve çıktım, uyumuşum" cevabını verdi.



R.Ö. ve olay yerine gelen Ş.K. ve 2 çocuk emniyete götürüldü. Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde ifadesi alınan R.Ö., dini nikahla birlikte yaşadığı Ş.K.'yi suçlayarak, "Eve çıktım, anneleri otomobilde yanlarındaydı" dedi. Anne Ş.K. ise, "Otomobilden çıktım, oradan ayrıldım. Babaları otomobilde yanlarındaydı" diyerek ifade verdi.

Çocuklar annelerine teslim edilirken, olayla ilgili R.Ö. ve Ş.K. hakkında soruşturma başlatıldı.