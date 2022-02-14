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Haberler Kütahya Kalp seklindeki donan göl ilgi odagı oldu

Kalp seklindeki donan göl ilgi odagı oldu

14.2.2022

Kalp seklindeki donan göl ilgi odagı oldu

Kütahya'nın Simav ilçesinde, hava sıcaklarının düşmesi nedeniyle Gölcük Yaylası'nda tamamen buz tutan kalp şeklindeki göl kartpostallık görüntüler oluşturdu. İlçe merkezine 14, Eynal Kaplıcaları'na 10 kilometre uzaklıkta yer alan, 1450 metre rakımdaki yayla, çam ormanı içindeki güzellikleriyle biliniyor. Yaylada soğuk havanın etkisiyle yüzeyi buzla kaplanan göl, kış manzaralarıyla ziyaretçi çekiyor. Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, "Gölcük Yaylası'na yerli turistin yanında yabancı turistler de gelmeye başladı. Bu bölge, Ege'nin parlayan yıldızı olma yolunda ilerliyor" dedi.