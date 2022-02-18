  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Kütahya Kütahya'da kar esareti! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Kütahya'da kar esareti! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Kar yağışı yurdun pek çok bölgesinde etkisini göstermeye devam ediyor. Kütahya'nın Domaniç ilçesinde de kar yağışı nedeniyle çok sayıda TIR'ın kayması sonucu trafikte aksamalar yaşandı.

DHA

18.02.2022, 21:16 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022, 21:22

Kütahya’da kar esareti! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Çok sayıda TIR'ın kayması sonucu kapanan 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu açıldı.

Kütahya'yı Bursa'ya bağlayan Domaniç-İnegöl karayolu Kocayayla Geçidi mevkiinde etkili olan kar yağışında, çok sayıda TIR'ın kayması sonucu yol trafiğe kapandı. Yolda mahsur kalan araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Kapanan dağ yolu, karayolları ve jandarma ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu trafiğe açıldı.

Ege, kış gününde baharı yaşıyor! Ocak ayından dereceler neden bu kadar yüksek?