Haberler Kütahya Polis son saniyede ölümün elinden aldı

Polis son saniyede ölümün elinden aldı

Kütahya'da bir vatandaş oturduğu apartmanın 3'üncü katından kendini atmaya kalktı. Sarktığı pencereden kendisini boşluğa bırakan Ramazan Y.'yi, polis ekipleri son anda içeri çekerek kurtardı. O anlar ise kameralara yakalandı.