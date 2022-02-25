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Haberler Kütahya Ege kenti Kütahya'da beyaz örtü serildi

Ege kenti Kütahya'da beyaz örtü serildi

Ege'nin iç kısımlarında soğuk hava etkisini gösteriyor. Aralıklarla yağan kar Kütahya'yı beyaza bürüdü. Karın yüksekliği bazı kesimlerde yer yer 10 santimetreyi buldu.

İHA

25.02.2022, 11:44

Ege kenti Kütahya’da beyaz örtü serildi

Kütahya'da aralıklarla yağan kar, il merkezini beyaza bürüdü. Gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, şehir eşsiz bir güzelliğe büründü.
Park etmiş araçların ve ağaçların üzeri karla kaplanırken, karın yüksek kesimlerde 10 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.



Vatandaşlar, "Kar rahmettir, berekettir. Beyaz güzelliğini tadını çıkartıyoruz" dediler.



Bu arada, Kütahya Belediyesi ekipleri, kent merkezinde tuzlama ve kar temizleme çalışması başlattı.



Yetkililer, kar yağışı nedeniyle köy yollarında şimdiye kadar herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını bildirdi.