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Haberler Kütahya 27 yaşındaki genç kazada can verdi

27 yaşındaki genç kazada can verdi

28.2.2022

27 yaşındaki genç kazada can verdi

Kütahya'nın Simav ilçesinde, dün motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. K.T. (20) yönetimindeki araç Naşa beldesi mevkiinde sollama yaptığı esnada karşı yönden gelen Sinan Bulut (27) idaresindeki motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Sinan Bulut, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bulut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Araç sürücüsü K.T. gözaltına alındı.

MURAT ŞENBAKLAVACI