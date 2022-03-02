  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Kütahya Uyuşturucuyu çantasındaki şampuan kutusuna saklamış!

Uyuşturucuyu çantasındaki şampuan kutusuna saklamış!

Kütahya'da polis ekiplerince durdurulan araçtaki D.D.'nin çantasında yapılan aramada şampuan ve el kremi kutularının içerisine gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan D.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

02.03.2022, 18:00

Uyuşturucuyu çantasındaki şampuan kutusuna saklamış!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu kent merkezine uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Polis, D.D.'nin içinde olduğu bir aracı il girişindeki polis uygulama noktasında durdurdu.

Yapılan aramada, D.D.'nin çantasında şampuan ve el kremi kutularında poşetlere sarılmış 204,47 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan D.D., ifadesi alınmak üzere emniyet götürüldü.

Sağlık kontrolünden geçirilen D.D., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' ve 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede tutuklandı.