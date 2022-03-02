Uyuşturucuyu çantasındaki şampuan kutusuna saklamış!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu kent merkezine uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Polis, D.D.'nin içinde olduğu bir aracı il girişindeki polis uygulama noktasında durdurdu.

Yapılan aramada, D.D.'nin çantasında şampuan ve el kremi kutularında poşetlere sarılmış 204,47 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan D.D., ifadesi alınmak üzere emniyet götürüldü.

Sağlık kontrolünden geçirilen D.D., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' ve 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede tutuklandı.