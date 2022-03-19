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Haberler Kütahya Kütahya'da bir garip olay! Husumetlisini önce silahla vurdu ardından...

Kütahya'da bir garip olay! Husumetlisini önce silahla vurdu ardından...

Kütahya'da meydana gelen olayda husumetli olduğu kişiyi silahla başından yaralayan A.T., ardından aracına bindirip jandarmaya götürdü. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı, A.T. ise gözaltına alındı.

DHA

19.03.2022, 13:57

Kütahya’da bir garip olay! Husumetlisini önce silahla vurdu ardından...

Olay, dün öğle saatlerinde merkeze bağlı Siner köyde meydana geldi. A.T. ile husumetlisi B.Y. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. A.T., silahla başından vurup yaraladığı B.Y.'yi, 11 SK 226 plakalı aracına bindirerek, gittiği Kütahya OSB Jandarma Karakol Komutanlığı'na teslim oldu.

B.Y., jandarma tarafından çağırılan sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

A.T.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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