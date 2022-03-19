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Kütahya'da bir garip olay! Husumetlisini önce silahla vurdu ardından...

Kütahya'da meydana gelen olayda husumetli olduğu kişiyi silahla başından yaralayan A.T., ardından aracına bindirip jandarmaya götürdü. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı, A.T. ise gözaltına alındı.