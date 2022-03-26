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Haberler Kütahya Köpeklerden kaçarken araç altında kalacaktı

Köpeklerden kaçarken araç altında kalacaktı

26.3.2022

Köpeklerden kaçarken araç altında kalacaktı

KÜTAHYA'NIN Behçelievler Mahallesi'nde 3 köpeğin saldırısından kaçan anne ve oğlu, yoldan geçen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Babası Murat Aktaş, yaptığı açıklamada, sokak köpekleri sorununa çare bulunmasını istedi. Murat Aktaş, "Ayağını gazdan çeken şoföre teşekkür ederim köpekten bir şekilde yaralı kurtulabilirdi. Ama araç kazasından kurtulmak çok daha zor olurdu" diyerek, sürücüleri dikkatli araç kullanmaları yönünde uyardı.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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