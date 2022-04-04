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Kütahya'da beslenirken böyle görüntülendi! Dikkat çeken anlar

Son dakika... Kütahya'daki Porsuk Barajı'ndan nesli tükenmekte olan su samurları beslenirken böyle görüntülendi. Alperen Akdemir, farklı bölgelerde yaban hataını fotoğrafglarken o anlara denk geldi.

AA

04.04.2022, 15:22 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022, 15:26

Kütahya’da beslenirken böyle görüntülendi! Dikkat çeken anlar

Kütahya'da, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) nesli tehdide yakın kategorisinde listelenen su samuru beslenirken görüntülendi.

Kütahya’da beslenirken böyle görüntülendi! dikkat çeken anlar

Kentin farklı bölgelerinde kuş ve yaban hayvanlarının fotoğraflarını çeken Alperen Akdemir, kentteki Porsuk Barajı'nda su samurunu balık yerken görüntüledi.

Fotoğrafları inceleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü yetkilileri de nesli tehlike altında olduğundan dolayı su samurunun koruma altında bulunduğunu bildirdi.

Kütahya’da beslenirken böyle görüntülendi! dikkat çeken anlar

Akdemir, su samurlarını daha önce görüntülediğini, şimdi de su samurlarını balıkla beslenirken görüntüleyebildiği için kendisini şanslı saydığını söyledi.

Doğa ve yaban hayatını görüntülemekten büyük keyif aldığını belirten Akdemir, şunları kaydetti:

Kütahya’da beslenirken böyle görüntülendi! dikkat çeken anlar

"Kütahya'mız ve Porsuk Barajı yaban hayatı çeşitliliği bakımından oldukça zengin. Burada birçok canlı türünü görüntüleme fırsatım oluyor. Daha önce görüntülerini kaydettiğim su samurlarının bu kez kur davranışları ile beslenmelerini görüntüledim. Bu benim için oldukça heyecan verici bir durum oldu."

Akdemir, yaban hayatının korunması gerektiğini sözlerine ekledi.

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