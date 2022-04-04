Kütahya’da beslenirken böyle görüntülendi! dikkat çeken anlar

"Kütahya'mız ve Porsuk Barajı yaban hayatı çeşitliliği bakımından oldukça zengin. Burada birçok canlı türünü görüntüleme fırsatım oluyor. Daha önce görüntülerini kaydettiğim su samurlarının bu kez kur davranışları ile beslenmelerini görüntüledim. Bu benim için oldukça heyecan verici bir durum oldu."

Akdemir, yaban hayatının korunması gerektiğini sözlerine ekledi.