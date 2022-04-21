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Haberler Kütahya Kütahya'da yürek ısıtan dostluk! Tilkiyi her gün elleriyle besliyor

Kütahya'da yürek ısıtan dostluk! Tilkiyi her gün elleriyle besliyor

Kütahya merkeze bağlı Uluköy'de Veli Koca isimli vatandaş, her akşam köye gelen tilkiyi elleriyle besliyor. Tilkinin mutlu anları ise böyle görüntülendi.

İHA

21.04.2022, 12:17

Kütahya’da yürek ısıtan dostluk! Tilkiyi her gün elleriyle besliyor

Kütahya Uluköy'de 2 yıldır akşam saatlerinde köye gelen tilki kendine ikram edilen yiyecekleri Veli Koca'nın elinden yiyor. Verilen yiyecekleri yiyen tilkinin kameralara yansıyan o anları ise görenleri şaşırtıyor. Veli Koca, ekmek ve verilen yemekleri yedikten sonra doğal yaşam alanına dönen tilkiyi beslemekten mutlu olduğunu ifade etti.



Koca, "Tilki, akşam yemeği yemek için kendi belirlediği saatlerde geliyorlar. Davetsiz misafir adını verdiğim tilki yiyeceğini yiyip daha sonra doğal ortamına dönüyor. İnşallah bu dostluğumuz devam eder" diye konuştu.

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