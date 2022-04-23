Kütahya’da ’zabrus’ seferberliği! Ekinlerin kökünü kemirerek kurutuyor

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Ziraat mühendisleri Firdevs Bilgi, Emine Kahraman ve Nevzat Çetin Köprüören köyünde üreticileri Zabrus zararlısına karşı bilinçlendirdi.





Zabrusa karşı ilaçlamanın önemine dikkat çeken Ziraat Mühendisi Firdevs Bilgi, "Genç larvalar, sonbahar aylarında uygun koşulları bulduklarında ekin yapraklarını toprak içine çekerek beslenirler. Olgun larvalar ilkbaharda yaprak ve sürgünleri yiyerek zararlı olurlar. Metrekarede 3-4 larva olduğunda tarlada yer yer yenik bölümler ve boşluklar görülür. Erginler hasada yakın başak tanelerini, ekim döneminde ise toprak altındaki taneleri kemirerek zararlı olurlar. Ergin ve larvalar yabani ve kültürü yapılan tüm buğdaygillerde beslenirler. Başlıca buğday, arpa, yulaf ve çavdarda zararlı olmaktadırlar. Bazen çimlenmekte olan mısır tohumlarında da zararlı olmaktadırlar" diye konuştu.









"TOHUM, MUTLAKA ZABRUZ BÖCEĞİNE KARŞI İLAÇLANMALI"

Ziraat Mühendisi Nevzat Çetin de, "Zararlı olmadığı bitkilerle ekim nöbeti uygulanmalıdır. Nadasa bırakılan tarlalar uygun

bir zamanda derince sürülmek suretiyle yabancı otlar yok edilmelidir. Tahıllar olgunlaşır, olgunlaşmaz bekletilmeden hasat edilmelidir. Ekin kambur böceklerine karşı en etkili mücadele tohum ilaçlamasıdır. Zararlının bulaşık olduğu alanlarda tohumluk mutlaka tekniğine uygun olarak ilaçlandıktan sonra ekilmelidir. Zorunlu kalındığı hallerde yüzey ilaçlaması yapılmalıdır. Yüzey ilaçlaması geç sonbahar ve ilkbahar olmak üzere iki mevsimde de yapılabilmektedir. İlimizde 2021 yılında 1 milyon 885 bin dekar alanda hububat ekimi yapılmıştır. Bunun 1 milyon 333 bin 248 dekar alanını buğday oluşturmaktadır. İlimizde 2021 yılında 200 bin dekarlık alanda tohum ilaçlaması yapıldı. Hazır alınan sertifikalı tohumluklar sadece mantar hastalıklarına karşı ilaçlama yapılmıştır. Bu tohumların da mutlaka Zabruz böceğine karşı ilaçlama yapılması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Köprüören köyü sakinlerinden Hasan Evren, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine sahadaki bilinçlendirme faaliyetleri dolayısıyla teşekkür etti.





Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, il genelinde Zabrus zararlısına karşı bilinçlendirme yönteminin aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bilinçlendirme faaliyetleri havadan da görüntülendi.