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Haberler Kütahya Beton mikseri altında feci son! Sürücü vatandaşların uyarısıyla durdu

Beton mikseri altında feci son! Sürücü vatandaşların uyarısıyla durdu

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 51 yaşındaki Elmas Baş, alışveriş merkezinden çıkarken, geri geri gitmekte olan beton mikserinin altında kalarak feci şekilde can verdi. Sürücü çevredeki vatandaşların uyarısı üzerine aracı durdurdu.

İHA

28.04.2022, 15:33

Beton mikseri altında feci son! Sürücü vatandaşların uyarısıyla durdu

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, A.T. yönetimindeki 43 LP 047 plakalı beton mikserinin çarptığı Elmas Baş (51) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Kaza Özyurt mahallesi Dr. Soner Aksoy caddesinde meydana geldi. Geri geri geldiği öğrenilen beton mikseri, alışveriş merkezinden çıkan Elmas Baş'ı Aracın altında kaldı. Vatandaşların uyarısı ile aracı durduran sürücü vatandaşlar tarafından sakinleştirilirken, ihbarı üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri daha sonra yaralıyı Gediz Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Elmas Baş hayatını kaybetti. Sürücü A.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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