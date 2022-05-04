’Beyaz Cennet’ doldu taştı! Pamukkale’de bayram bereketi

Dünyaca ünlü travertenleri görmek ve şifalı sularla dolu havuzlara girmek için gelen yerli ve yabancı turistler Pamukkale'yi tercih etti. Kimileri de Pamukkale travertenlerinin eteklerinde yer alan Pamukkale Belediyesi Kocaçukur Tesislerinde zaman geçirmeyi tercih etti. Gölette bulunan balık ve ördekleri beslemeyi tercih eden turistlerin bazıları da kano turuna çıktı. Pamukkale'nin yeni buluşma noktası olan Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı da rağbet gören yerlerden oldu. Türkiye'nin en büyük tematik kent ormanı unvanına sahip olan Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı da on binlerce turisti ağırladı. Dağ kızağı, zipline gibi bölümleriyle macera severlerin gözdesi olan Seyir Tepesi, kenti farklı bir açıdan görmek isteyenlerin de uğrak noktası oldu. Çocukların eğlenceli zaman geçirebilecekleri oyun alanlarının da olması vatandaşların ilgisini çekmesine neden oluyor. Ramazan Bayramı tatilinde Pamukkale'ye gelen vatandaşlar, ilçeye hayran kaldı.