’Beyaz Cennet’ doldu taştı! Pamukkale’de bayram bereketi

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise ilçenin hem tarihi hem de doğal güzelliklerin bulunduğuna dikkat çekerek, "Pamukkale'miz her dönem olduğu gibi yerli ve yabancı turistleri ağılıyor. Özellikle Ramazan Bayramı tatili döneminde ülkemizin dört bir yanından vatandaşlarımızı ilçemize bekliyoruz. Pamukkale travertenlerini yanı sıra termal şifalı suları ve Seyir Tepesi ile Pamukkale her zaman görülmeye değen bir ilçe konumunda. Seyir Tepesi Şehir Ormanı ise hem muhteşem Denizli manzarası, hem de 7'den 70'e herkesin farklı zaman geçirebileceği bölümleriyle misafirlerini ağırlıyor. Pamukkale her mevsim güzelliğini cömertçe bizlerle paylaşıyor. Ramazan Bayramının üçüncü günü bayta olmak üzere yılın her döneminde yerli ve yabancı turistlerle Denizli'mizde yaşayan herkesi Pamukkale'mizde misafir etmekten onur duyacağız" diye konuştu.