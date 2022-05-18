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Haberler Kütahya 3 yıldır elektrik faturası ödemiyor! Fazla ürettiğini dağıtım firmasına satıp kar ediyor

3 yıldır elektrik faturası ödemiyor! Fazla ürettiğini dağıtım firmasına satıp kar ediyor

Kütahya'nın Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşayan 41 yaşındaki Nazmi Eğret kurduğu güneş panelleri sayesinde evi için gereken elektriği sağlıyor, üstelik fazla ürettiği elektriği ise dağıtım firmasına satarak para kazanıyor. Eğret, bir yılda yaklaşık olarak kazandığı miktarı açıkladı.

DHA

18.05.2022, 10:29 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022, 10:29

Kütahya'da, evinin çatısına kurduğu güneş panelleriyle elektrik üreten nazmi eğret (41), hem evinin elektriğini karşılıyor hem de ürettiği enerjinin yüzde 70'ini elektrik dağıtım şirketine satıp gelir sağlıyor.

3 yıldır elektrik faturası ödemiyor! Fazla ürettiğini dağıtım firmasına satıp kar ediyor

Kurduğu sistemle bu yıl 8 bin lira kar elde ettiğini belirten Eğret, bugüne kadar 18 bin kilovatsaat (kwh) enerjiyi ülke ekonomisine kazandırdığını da söyledi.

3 yıldır elektrik faturası ödemiyor! Fazla ürettiğini dağıtım firmasına satıp kar ediyor

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde oturan kamu görevlisi, evli ve 1 çocuk babası Nazmi Eğret, yaklaşık 3 yıl önce evinin çatısına güneş enerjisi panelleri kurup elektrik üretmeye başladı.

3 yıldır elektrik faturası ödemiyor! Fazla ürettiğini dağıtım firmasına satıp kar ediyor

Panel sayısını zamanla 18'e çıkaran Eğret, saatlik 5 kilovat/saat, günlük ise 36 kilovat/saat elektrik üretimine ulaştı. Eğret, 3 yıllık sürede 18 bin kilovatsaat (kwh) enerjiyi ülke ekonomisine kazandırdığını söyledi.

3 yıldır elektrik faturası ödemiyor! Fazla ürettiğini dağıtım firmasına satıp kar ediyor

2019 yılındaki test ve kabul işlemlerinin ardından 3 ay içinde üretime başladığını kaydeden Eğret, "Sistemde 18 adet güneş paneli var. Kurulu gücü 5 kilovat civarında. Maksimum güçte günlük 36 kilovat elektrik üretiyoruz. Proje öncesinde bir mühendislik firmasıyla anlaşıyoruz. Çağrı mektubunu aldıktan sonra proje çiziliyor ve işlemler tamamlanıyor. Çift taraflı sayaçla devreye alınıyor" dedi.

3 yıldır elektrik faturası ödemiyor! Fazla ürettiğini dağıtım firmasına satıp kar ediyor

EVİNDE DE KULLANIYOR
Nazmi Eğret, sistemde üretilen elektriğin yüzde 30'unu evde kullandığını, geri kalan yüzde 70'lik kısmı ise elektrik dağıtım firmasına sattığını söyleyerek, "Üretimim, tüketimi karşılayıp daha fazlası çıktığı için dağıtım şirketinden ödeme alıyoruz. 2019 yılında bu hibrit sistem yaklaşık 8 bin dolara mal oldu.

3 yıldır elektrik faturası ödemiyor! Fazla ürettiğini dağıtım firmasına satıp kar ediyor

Bunun yaklaşık amortisman süresi ise 10 yıl civarında. Akülü sistem kurmayanlar için amortisman süresi 6 yıla kadar düşüyor. 2022 elektrik tarifeleriyle birlikte yaklaşık karım, 8 bin lirayı buldu. Elektrik fiyatlarının arttığı bir dönemde çatısı müsait olan herkese bu sistemi öneriyorum" diye konuştu.

3 yıldır elektrik faturası ödemiyor! Fazla ürettiğini dağıtım firmasına satıp kar ediyor

ELEKTRİK KESİNTİLERİNDEN ETKİLENMİYOR
Yönetim paneli sayesinde sistemi uzaktan rahatça kontrol edebildiğine değinen Nazmi Eğret, "Buradan anlık üretim ve tüketim verilerini kontrol edebiliyorsunuz.

3 yıldır elektrik faturası ödemiyor! Fazla ürettiğini dağıtım firmasına satıp kar ediyor

Ayrıca bendeki sistem akülü olduğu için elektrik kesintilerinden etkilenmiyor. Kurulu olan 4 aküyle birlikte olası bir kesintide sistem 10 saat boyunca kendini idare edebiliyor" dedi.

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