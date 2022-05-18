3 yıldır elektrik faturası ödemiyor! Fazla ürettiğini dağıtım firmasına satıp kar ediyor

Bunun yaklaşık amortisman süresi ise 10 yıl civarında. Akülü sistem kurmayanlar için amortisman süresi 6 yıla kadar düşüyor. 2022 elektrik tarifeleriyle birlikte yaklaşık karım, 8 bin lirayı buldu. Elektrik fiyatlarının arttığı bir dönemde çatısı müsait olan herkese bu sistemi öneriyorum" diye konuştu.