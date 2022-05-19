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Kütahya’da törenlere damga vuran fotoğraf

Kütahya’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı esnasında protokol tribününde oturan Vali Ali Çelik’in kucağında oturan minik kız çocuğu ile birlikte Türk Bayrağını tuttukları fotoğraf sosyal medyada gündem oluşturdu.

İHA

19.05.2022, 17:33

Kütahya’da törenlere damga vuran fotoğraf
Minik Cemilenur'un Vali Ali Çelik'in kucağında Türk Bayrağını tuttuğunu gösteren fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan "Öncül Hoca" isimli kullanıcı, " Bu resim Valimiz Ali Çelik'in yüreğini anlatıyor. Aile dostumuz Hava ve Muharrem Durman çiftinin çocukları Cemilenur günlerce valimizi görmeyi çok istedi. "Valimizi görmeyi, onu öpmeyi istiyorum" diyordu. Bugün hayalleri gerçek oldu. Valimiz oyuncaklarla onu sevindirdi. Rabbim sizleri başımızdan eksik etmesin sayın valim" ifadelerine yer verdi.
Resim takipçilerinden büyük beğeni aldı.
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