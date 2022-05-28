  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Kütahya Kütahya'da aranan 36 kişi yakalandı

Kütahya'da aranan 36 kişi yakalandı

Kütahya'da aranan ve bazılarının kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 36 kişiden 19'u cezaevine teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan bu kişilerden 17'si serbest bırakıldı.

AA

28.05.2022, 17:18

Kütahya’da aranan 36 kişi yakalandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri son 1 haftada, aranan kişilere yönelik belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, yaralama, fuhşa teşvik, cinsel istismar gibi çeşitli suçlardan aranan, cezaevinden firar eden ve 1 yıl ila 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da aralarında olduğu 36 kişi gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan bu kişilerden 17'si serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 19 kişi nöbetçi hakimlikçe verilen tutuklama kararları ve diğer işlemlerin ardından cezaevine götürüldü.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA