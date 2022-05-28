Kütahya’da aranan 36 kişi yakalandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri son 1 haftada, aranan kişilere yönelik belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, yaralama, fuhşa teşvik, cinsel istismar gibi çeşitli suçlardan aranan, cezaevinden firar eden ve 1 yıl ila 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da aralarında olduğu 36 kişi gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan bu kişilerden 17'si serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 19 kişi nöbetçi hakimlikçe verilen tutuklama kararları ve diğer işlemlerin ardından cezaevine götürüldü.