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Haberler Kütahya Kütahya'da devrilen TIR'daki kum yola saçıldı! Uzun araç kuyrukları oluştu

Kütahya'da devrilen TIR'daki kum yola saçıldı! Uzun araç kuyrukları oluştu

Kütahya'da sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kum yüklü TIR yola devrildi. Yaklaşık 3 saat trafiğe kapanan yol nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

DHA

31.05.2022, 16:25 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022, 16:26

Kütahya’da devrilen TIR’daki kum yola saçıldı! Uzun araç kuyrukları oluştu

Kaza, Afyonkarahisar- Kütahya kara yolunun 29'ncu kilometresinde meydana geldi. Volkan Çetin kullandığı 43 ABL 399 plakalı TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarpan TIR devrilerek yan yattı. TIR'daki kum da yola döküldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Çetin, sağlık kontrolü için ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 3 saat trafiğe kapanan Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunda araç kuyruğu oluştu. TIR'ın kaldırılması ve kumun temizlenmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

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